Обсудили ситуацию на границе Украины и отметили важность диалога с РФ: президенты Франции и Финляндии провели переговоры

Об этом заявили в администрации президента Финляндии.



"Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с безопасностью Европы. Оба отметили важность диалога с Россией. Необходимо, чтобы голос Европы был ясно слышен в ходе дебатов".



Кроме того, Эммануэль Макрон и Саули Ниинисте говорили о сотрудничестве в области безопасности ЕС и тесном взаимодействии с США.

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