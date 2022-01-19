Обсудили ситуацию и двустороннее взаимодействие: Ермак встретился с главой МИД Канады

Об этом Ермак сообщил в Twitter.



"Провел встречу с Министерством иностранных дел Канады Мелани Жоли. Обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины и дипломатических путей ее деэскалации. Обсудили дальнейшее сотрудничество в перспективных направлениях двустороннего взаимодействия. Поблагодарил Канаду за непреклонную поддержку Украины", - написал Ермак.



Читайте также. Канада планирует расширить сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности

Напомним, Канада заявила об обеспокоенности войсками РФ вблизи украинской границы и рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Украину .