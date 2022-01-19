Обсудили ситуацию и двустороннее взаимодействие: Ермак встретился с главой МИД Канады
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с главой МИД Канады Мелани Жоли
Об этом Ермак сообщил в Twitter.
"Провел встречу с Министерством иностранных дел Канады Мелани Жоли. Обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины и дипломатических путей ее деэскалации. Обсудили дальнейшее сотрудничество в перспективных направлениях двустороннего взаимодействия. Поблагодарил Канаду за непреклонную поддержку Украины", - написал Ермак.
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- Напомним, Канада заявила об обеспокоенности войсками РФ вблизи украинской границы и рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Украину .
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