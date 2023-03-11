"Обсудили ряд важных для нас тем": Залужный поговорил с генералом Милли

Об этом Залужный сообщил в телеграмме.

"Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных потребностей Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Он подчеркнул необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Благодарен президенту США Джо Байдену, лично генералу Марку Милли и всему американскому народу за поддержку Украины", – пишет Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также рассказал генералу Милле о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу.