"Обсудили ряд важных для нас тем": Залужный поговорил с генералом Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли
Об этом Залужный сообщил в телеграмме.
"Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных потребностей Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Он подчеркнул необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Благодарен президенту США Джо Байдену, лично генералу Марку Милли и всему американскому народу за поддержку Украины", – пишет Валерий Залужный.
Главнокомандующий ВСУ также рассказал генералу Милле о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу.
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