Обсудили реформу таможни: Зеленский встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

Об этом сообщает сайт Офиса президента.



"Что касается таможенной реформы, то я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это - один из моих приоритетов. Действительно, есть много вопросов о деятельности нашей таможни, сервисе и прозрачности таможенных процедур", - сказал Зеленский.



В то же время президент заявил, что украинская таможня меняется, а ее работа становится более прозрачной, о чем свидетельствует улучшение наполнения бюджета.



Также Зеленский упомянул, что Всемирная таможенная организация, членом которой Украина является с 1992 года, длительное время помогает стране в образовательных программах по подготовке специалистов для таможни, но высказал пожелание еще большей помощи.



"Мы говорим о системе подготовки специалистов, технологических процессов, поддержке по обеспечению прозрачности работы таможни", - сказал Зеленский.



Кунио Микурия, в свою очередь, подчеркнул важность поддержания стабильного процесса реформирования украинской таможни и выразил готовность предоставить экспертов Всемирной таможенной организации для методического сопровождения реформы и их привлечения к обучению работников Государственной таможенной службы Украины.



Во встрече также приняли участие заместители руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига и Юлия Свириденко, первый заместитель министра финансов Денис Улютин, председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин.



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