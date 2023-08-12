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Обсудили потребности ВСУ и ситуацию на фронте: начальник Штаба обороны Великобритании встретился с Залужным в Киеве

12 августа, 2023 суббота
17:53
Война с Россией

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Киеве с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином: среди обсуждаемых тем - ситуация на фронте и потребности ВСУ

Об этом Залужный написал в telegram.

По его словам, встреча с Радакином была конструктивной.

"Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили неотложные потребности украинского войска", - отметил Залужный.

  • 11 августа стало известно, что Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.
военные силы Украины
Великобритания
Валерий Залужный
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