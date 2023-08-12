Об этом Залужный написал в telegram.

По его словам, встреча с Радакином была конструктивной.

"Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили неотложные потребности украинского войска", - отметил Залужный.