Обсудили потребности ВСУ и ситуацию на фронте: начальник Штаба обороны Великобритании встретился с Залужным в Киеве
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Киеве с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином: среди обсуждаемых тем - ситуация на фронте и потребности ВСУ
Об этом Залужный написал в telegram.
По его словам, встреча с Радакином была конструктивной.
"Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили неотложные потребности украинского войска", - отметил Залужный.
- 11 августа стало известно, что Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.
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