"Обсудили новый пакет помощи США": Резников о результатах разговора с Остином
Министр обороны Алексей Резников в понедельник побеседовал с главой Пентагона Ллойдом Остином
Об этом украинский министр написал в телеграмме.
"Приветствую четкую позицию США по нереагированию на провокации и нулевую толерантность к шантажу. Также обсудили следующий американский пакет безопасности помощи Украине. Детали впоследствии", - написал Резников.
В Пентагоне пока не публиковали подробности телефонного разговора.
Напомним, предыдущий пакет военной помощи в Украине Соединенные Штаты объявили 14 октября, его размер составил 725 миллионов долларов. Общая военная помощь США для Украины составила около 17,6 миллиарда долларов с начала вторжения России 24 февраля.
Разговор глав оборонных ведомств Украины и США состоялся на фоне ничем не подтвержденных обвинений Киева со стороны Москвы в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы".
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