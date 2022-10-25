Об этом украинский министр написал в телеграмме.

"Приветствую четкую позицию США по нереагированию на провокации и нулевую толерантность к шантажу. Также обсудили следующий американский пакет безопасности помощи Украине. Детали впоследствии", - написал Резников.

В Пентагоне пока не публиковали подробности телефонного разговора.

Напомним, предыдущий пакет военной помощи в Украине Соединенные Штаты объявили 14 октября, его размер составил 725 миллионов долларов. Общая военная помощь США для Украины составила около 17,6 миллиарда долларов с начала вторжения России 24 февраля.

Разговор глав оборонных ведомств Украины и США состоялся на фоне ничем не подтвержденных обвинений Киева со стороны Москвы в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы".

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