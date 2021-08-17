Обсудили миграцию из Беларуси и совместные культурно-гуманитарные проекты: Зеленский поговорил по телефону с президентом Литвы
В понедельник, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью на белорусско-литовской границе на фоне значительного роста количества незаконных мигрантов. По словам президента Литвы, пока удалось достичь относительной стабилизации ситуации.
Президенты также скоординировали меры двустороннего диалога на ближайшую перспективу. Зеленский ознакомил литовского коллегу с подготовкой масштабных мероприятий, запланированных в Киеве на 23-24 августа по случаю 30-летия независимости Украины.
Кроме того, президенты обсудили реализацию совместных культурно-гуманитарных проектов. В частности Гитанас Науседа высоко оценил реализацию украинской стороной важного проекта по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожском в Киево-Печерской лавре.
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