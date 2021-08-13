Обсудили Крымскую платформу и борьбу с коррупцией: Венедиктова встретилась с временной поверенной США Квин
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин
Об этом она сообщила в Facebook.
Собеседницы обсудили "Крымскую платформу".
"Поддержка наших международных партнеров и их проактивные действия для деоккупации полуострова, а также решительное осуждение нарушений прав человека и военных преступлений там - это залог возвращения временно оккупированных территорий и привлечение к ответственности виновных", - написала Венедиктова.
Также Квин и Венедиктова обсудили конкурс на должности руководства САП.
"Отдельно остановились на вопросах сотрудничества по развитию прокуратуры в целом. После завершения реформы кадровой перезагрузки сейчас идут во внутренние трансформации: специализация прокуроров, разработка стандартов работы, диджитализация и дебюрократизация институты", - подытожила генпрокурор.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное