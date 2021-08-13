Обсудили Крымскую платформу и борьбу с коррупцией: Венедиктова встретилась с временной поверенной США Квин

Об этом она сообщила в Facebook.



Собеседницы обсудили "Крымскую платформу".



"Поддержка наших международных партнеров и их проактивные действия для деоккупации полуострова, а также решительное осуждение нарушений прав человека и военных преступлений там - это залог возвращения временно оккупированных территорий и привлечение к ответственности виновных", - написала Венедиктова.



Также Квин и Венедиктова обсудили конкурс на должности руководства САП.



"Отдельно остановились на вопросах сотрудничества по развитию прокуратуры в целом. После завершения реформы кадровой перезагрузки сейчас идут во внутренние трансформации: специализация прокуроров, разработка стандартов работы, диджитализация и дебюрократизация институты", - подытожила генпрокурор.

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