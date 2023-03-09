Об этом говорится в вечернем обращении президента.

Сегодня же провел довольно длительную встречу с представителями нашего культурного сообщества. Театр, кино, музыка, литература, государственные культурные институты, общественные инициативы. Был представлен Шевченковский комитет, украинские журналисты. Мы говорили о том, как усилить возможности украинской культуры в коммуникации с миром ради поддержки Украины. Дипломатия, журналистика и культура – это три сферы, которые делают больше всего, чтобы мир понимал нашу борьбу и помогал. Также, конечно, мы говорили и о наших собственных национальных потребностях", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы опыт полномасштабной войны, воинов, то, из-за чего они проходят на фронте, опыт украинских окопов, опыт людей, реально сейчас защищающих европейскую свободу, чтобы весь этот опыт был описан украинцами. Чтобы культура, ее деятели, ее институции могли восполнить потребность в украинском культурном продукте, в понимании украинской ситуации.

"Сейчас Украина достигла величайшего национального единства в своей истории. Украина объединила мир. Украинцы вдохновляют сотни других народов тем, как защищают свое государство и свободу. И будет правильно, чтобы все это отражалось именно украинской культурой, именно нашими институтами, нашими людьми. Украинским кино , украинским театром, украинской литературой, украинской музыкой, украинскими музеями, украинским визуальным искусством. Чтобы во всем этом был сохранен настоящий опыт тех, кто проходит войну, кто на передовой, кто действительно переживает то, что значит: боритесь - поборете", - сообщил президент.

И добавил, что сегодня прозвучало множество идей. Есть то, что государство может и должно сделать. Есть то, что зависит от самого культурного сообщества.