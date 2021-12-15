Обсудили евроинтеграцию, агрессию РФ и оборонную сферу: Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии Шольцем

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.



В рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе Зеленский впервые встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент подчеркнул, что ожидает углубления сотрудничества с Германией в сферах энергетики, безопасности и обороны, а также рассчитывает на поддержку евроатлантического курса.



Зеленский добавил, что пригласил главу нового правительства Германии посетить Украину.

Президент также встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, с которым обсудил вопросы сотрудничества между государствами. Зеленский выразил надежду, что председательство Франции в Европейском совете будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии со стороны России."Лидеры скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины. Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении на сайте ОП.

Как передает ОПУ, Зеленский заявил, что Украина не совершает провокаций на границе, а также не имеет агрессивных намерений против других стран.

"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - сказал он.

В то же время Шольц и Макрон согласились продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых в Париже 9 декабря 2019 года.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что прежде всего лидеры должны продолжить работу по безотлагательным мерам по стабилизации ситуации на Донбассе, а именно - обеспечению соблюдения режима прекращения огня, взаимному освобождению политзаключенных и открытию двух новых пунктов пропуска.



Отмечается, что лидеры трех стран также договорились приложить усилия к достижению реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе. Они также призвали Россию к возобновлению конструктивной работы в Нормандском формате.