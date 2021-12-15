Обсудили евроинтеграцию, агрессию РФ и оборонную сферу: Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии Шольцем
15 декабря президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.
В рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе Зеленский впервые встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент подчеркнул, что ожидает углубления сотрудничества с Германией в сферах энергетики, безопасности и обороны, а также рассчитывает на поддержку евроатлантического курса.
Зеленский добавил, что пригласил главу нового правительства Германии посетить Украину.
"Лидеры скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины. Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении на сайте ОП.
Как передает ОПУ, Зеленский заявил, что Украина не совершает провокаций на границе, а также не имеет агрессивных намерений против других стран.
"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - сказал он.
В то же время Шольц и Макрон согласились продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых в Париже 9 декабря 2019 года.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что прежде всего лидеры должны продолжить работу по безотлагательным мерам по стабилизации ситуации на Донбассе, а именно - обеспечению соблюдения режима прекращения огня, взаимному освобождению политзаключенных и открытию двух новых пунктов пропуска.
Отмечается, что лидеры трех стран также договорились приложить усилия к достижению реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе. Они также призвали Россию к возобновлению конструктивной работы в Нормандском формате.
- 15-16 декабря в Брюсселе проходит шестой саммит Восточного партнерства, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
- Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с которым обсудил европейские перспективы Украины и напряжение на границе с Россией.
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