Обсудили экспорт зерна и безопасность портов: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором, в частности, обсудили экспорт зерна морем
Об этом он сообщил в Telegram .
"Вопрос номер один на сегодняшней Ставке – морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа – логистика поставок и защита прибрежного региона", - написал президент.
Также участники заседания обсудили противодействие враждебным беспилотникам и возможные планы противника.
В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие командующие рассказали о ситуации на поле боя.
"Министр Резников и командующий Силами логистики Гуляк доложили о динамике поставок снарядов", - отметил президент.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле.
В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения".
17 июля спикер президента России Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении действия "зернового соглашения". В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продление "зернового соглашения". Президент Украины Владимир Зеленский предложил реализовать "зерновое соглашение" без участия РФ.
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