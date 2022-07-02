Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщили в facebook.

"Сегодня мы работали во Львове, где находилась с визитом министр обороны Чешской Республики Яна Черноховова. У нас состоялась очень теплая встреча. Конечно, говорили о войне и помощи Украине", - написала она.

По ее словам, Чехия уже предоставила Украине вооружение и военную технику. Страна прекратила выдачу виз для россиян. Государство приостановило работу чешских консульств в России и отозвало посла ЧР в РФ. Также Чехия закрыла свое воздушное пространство для самолетов российских авиаперевозчиков и не выдает разрешения на осуществление чартерных перевозок.

11 мая Сенат Чехии признал геноцидом украинского народа преступления российской армии в Украине.

4 июня вицеспикер Рады заявила, что Чехия готова принять резолюцию о признании России государством-террористом в обеих палатах парламента.

По состоянию на 10 июня Чехия выдала украинским беженцам около 370 тыс. виз временной защиты.

30 июня президент Чехии Милош Земан поддержал изменения в закон lex Ukraine, они предполагают, что украинцы могут получать финансовую помощь и через шесть месяцев после получения временной защиты.

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