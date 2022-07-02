Обсудили дальнейшую помощь Украине: Маляр встретилась с министром обороны Чехии
Анна Маляр провела встречу с министром обороны Чехии Яной Черноховой, на которой они обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую помощь Украине
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщили в facebook.
"Сегодня мы работали во Львове, где находилась с визитом министр обороны Чешской Республики Яна Черноховова. У нас состоялась очень теплая встреча. Конечно, говорили о войне и помощи Украине", - написала она.
По ее словам, Чехия уже предоставила Украине вооружение и военную технику. Страна прекратила выдачу виз для россиян. Государство приостановило работу чешских консульств в России и отозвало посла ЧР в РФ. Также Чехия закрыла свое воздушное пространство для самолетов российских авиаперевозчиков и не выдает разрешения на осуществление чартерных перевозок.
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