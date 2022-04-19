"Обстрелянное" село и "заложники Азова": центр при СНБО собрал фейки российской пропаганды против Украины по состоянию на утро 19 апреля
Центр противодействия дезинформации собрал российские фейки об обстреле Белгородской области, уголовное производство по геноциду со стороны Украины и содержанию гражданских в заложниках батальона "Азов"
Об этом говорится в телеграмм-канале ЦПИ .
Россияне нагнетают антиукраинские настроения в РФ. Губернатор Белгородской области заявил, что "населенный пункт Головчино был обстрелян со стороны Украины, есть разрушения и пострадавшие". В Центре при СНБО назвали это манипуляцией.
Также российские пропагандисты рассказывают, что бойцы батальона "Азов" якобы держат в заложниках мирных жителей всех возрастов, в том числе детей.
"По мнению врага, делается это для того, чтобы в дальнейшем "обеспечить выход военных под прикрытием заложников зеленым коридором". Предостерегаем: это – фейк!", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
Российские пропагандистские СМИ распространили тезис, якобы "следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту геноцида со стороны Украины" в отношении жителей временно оккупированного Счастья в Луганской области.
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