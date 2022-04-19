"Обстрелянное" село и "заложники Азова": центр при СНБО собрал фейки российской пропаганды против Украины по состоянию на утро 19 апреля

Об этом говорится в телеграмм-канале ЦПИ .



Россияне нагнетают антиукраинские настроения в РФ. Губернатор Белгородской области заявил, что "населенный пункт Головчино был обстрелян со стороны Украины, есть разрушения и пострадавшие". В Центре при СНБО назвали это манипуляцией.



Также российские пропагандисты рассказывают, что бойцы батальона "Азов" якобы держат в заложниках мирных жителей всех возрастов, в том числе детей.



"По мнению врага, делается это для того, чтобы в дальнейшем "обеспечить выход военных под прикрытием заложников зеленым коридором". Предостерегаем: это – фейк!", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.



Российские пропагандистские СМИ распространили тезис, якобы "следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту геноцида со стороны Украины" в отношении жителей временно оккупированного Счастья в Луганской области.

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