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Главная война с Россией Обстрелы здания так называемого МГБ непризнанного Приднестровья похожи на очень дешевое театральное представление от российских спецслужб, - экс-депутат парламента Молдовы
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Обстрелы здания так называемого МГБ непризнанного Приднестровья похожи на очень дешевое театральное представление от российских спецслужб, - экс-депутат парламента Молдовы

27 апреля, 2022 среда
11:32
война с Россией ФСБ

Аналитик и экс-депутат парламента Молдовы Оазу Нантой считает, что обстрелы здания так называемого МГБ непризнанного Приднестровья являются провокацией от российских спецслужб

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На правом берегу Днестра ситуация относительно спокойная. Вчера состоялось заседание Совбеза Молдовы. Состоялись интенсивные дипломатические контакты молдавского руководства с представителями других стран. Решили, что нужно усилить контроль рядом с зоной безопасности и охрану объектов критической инфраструктуры. На левом берегу Днестра очевидна паника Однако, если говорить о том, кому эта ситуация выгодна, то я уверен, что точно не Молдове, однако в самом непризнанном Приднестровье есть две важные тенденции.Во-первых, в регионе есть криминальный бизнес, идентифицируемый с холдингом "Шериф". Во-вторых, непризнанное Приднестровье находится под контролем российских спецслужб, или фактически в оккупации РФ", - пояснил Нантой.

Найтой также добавил, что так называемое Министерство государственной безопасности непризнанного Приднестровья фактически является филиалом российских спецслужб.

"Так называемое МГБ непризнанного Приднестровья является филиалом российских спецслужб. И когда нам показали, что пустующее здание так называемого МГБ непризнанного Приднестровья кто-то обстрелял из гранатомета, то это было похоже на очень дешевое театральное представление от российских спецслужб. Поскольку вся территория вокруг этого здания обустроена камерами видеонаблюдения. И, по моему мнению, такие действия могли произойти только после согласия с российскими спецслужбами. Украине не нужен еще один фронт. Поэтому участие Украины в этой ситуации маловероятно", - добавил Нантой.

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