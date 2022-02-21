Обстрелы в зоне ООС: украинский военный получил боевую травму

Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук.

По состоянию на 9 утра 21 февраля в Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Все они с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Враг задействовал артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибром 120 мм и 82 мм.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил боевое травмирование. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сообщил Ковальчук.



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