Обстрелы в зоне ООС: украинский военный получил боевую травму
С начала суток, 21 февраля, на Донбассе зафиксировано 8 нарушений "режима тишины", в результате обстрела ранения получил один украинский военный
Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук.
По состоянию на 9 утра 21 февраля в Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Все они с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Враг задействовал артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибром 120 мм и 82 мм.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил боевое травмирование. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сообщил Ковальчук.
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