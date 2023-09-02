Обстрелы в Харьковской области: в Волчанске и Чугуевском районе есть погибшая и двое раненых
В пятницу, 1 сентября, российские террористы ударили по Волчанску и по поселку Хрипуны Харьковской области. В результате погибла женщина, еще двое получили ранения
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Отмечается, что вечером 1 сентября российские оккупанты обстреляли Волчанск. В результате вражеской атаки ранения получила 73-летняя женщина.
Кроме того, террористы обстреляли поселок Хрипуны Чугуевского района. Из-за этого травмирован 63-летний гражданский мужчина. Также в поселке Волчанские Хутора Чугуевского района погибла мирная жительница.
По данным прокуроров, в населенных пунктах повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - добавили в сообщении.
- Утром 31 августа российская оккупационная армия ударила по центру Купянская Харьковской области. В результате обстрела получил ранение и был госпитализирован мужчина.
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