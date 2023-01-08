Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Обстрелы украинских городов во время "перемирия" в очередной раз продемонстрировали миру ложь РФ, - Зеленский

Обстрелы украинских городов во время "перемирия" в очередной раз продемонстрировали миру ложь РФ, - Зеленский

8 января, 2023 воскресенье
21:49
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы украинской земли во время объявленного Россией "перемирия" вновь показали миру ложь государства-агрессора

Об этом сообщил президент Украины во время вечернего обращения.

"Мир снова увидел на днях, что Россия лжет даже тогда, когда сама же привлекает внимание к ситуации на фронте", - подчеркнул он.

В частности, Зеленский вспомнил об обстреле Херсона зажигательными боеприпасами сразу после Рождества, а также удары по Краматорску и другим городам Донбасса "по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о "молчании" их армии".

"Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру. Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии". Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из плена, из российской неволи являются гарантиями восстановления мира. Мы приближаем это", - добавил он.

  • Утром 7 января российские террористы обстреляли гуманитарную миссию ООН, которая везла помощь в прифронтовый город Орехов Запорожской области.
  • В ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка.
  • В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 прилетах в Мерефе.
  • 8 января Владимир Зеленский заявил, что ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине, в Бахмут и Соледар будут переброшены дополнительные подразделения .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Владимир Зеленский
Читайте также:
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
7 января, 2023 суббота
"Предъявите пропуск": журналисты показали, как митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
8 января, 2023 воскресенье
Украинский боксер разгромно проиграл в бою за титул чемпиона мира
Майк Тайсон
8 января, 2023 воскресенье
Майк Тайсон спрогнозировал, кто станет новым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.04
    Покупка 40.04
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.4
    Продажа 42.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
8 января
23:41
Жаир Болсонару
Сторонники экс-президента Бразилии Болсонара ворвались в Конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто, - СМИ
23:06
Ровно три года назад Иран сбил украинский самолет со 176 людьми на борту
22:48
Пентагон определил, какую модификацию M2 Bradley получит Украина
22:14
Аналитика
Сергей Згурец
РФ разбивается об украинскую оборону в Бахмуте. Колонка Сергея Згурца
21:52
Люди Онуфрия боятся "сглаза" и защищают себя "боевой магией", - Соня Кошкина
21:34
Зеленский: Соледар и Бахмут держатся, туда будут переброшены дополнительные подразделения
21:03
Денис Тарасов (Запорожье)
Отдал жизнь за Украину экс-кандидат в мэры Запорожья, адвокат Денис Тарасов
20:59
Подоляк
Официально предлагаем Грузии передать нам Саакашвили, - Подоляк
20:31
Румыния планирует предоставить украинским беженцам бесплатный проезд на 5 дней
20:25
Россияне через мобильную игру пытались привлечь украинских детей к шпионажу
20:00
OPINION
Орбан завидует Путину
19:54
Папа Франциск просит молиться за матерей погибших воинов: "как за украинских, так и за русских"
19:13
ВСУ сбили три вертолета оккупантов, а россияне расстреляли 6 человек, которые хотели сдаться в украинский плен - Генштаб
18:59
Эксклюзив
В 2023 году в Украине серьезно упадет рождаемость, – академик НАН Либанова
18:33
На Одесчине уничтожили противокорабельную мину
18:18
Швеция заявила, что Турция выдвигает слишком много условий для вступления в НАТО
18:05
OPINION
Победа в этой войне с Россией должна иметь украинский вариант
18:01
Латвия
В Латвии предлагают изменить закон о репатриации из-за повышенного интереса со стороны граждан России
18:00
Минобороны Беларуси объявило о проведении совместных авиаучений с Россией
17:37
Заявление о якобы уничтожении украинских военных в Краматорске является информационной операцией Минобороны РФ, - пресс-секретарь ВСУ
16:39
Обновлено
Украина вернула из плена 50 военных, среди которых воины из Мариуполя и Чернобыльской АЭС
16:32
Обладатель "Золотого мяча" ван Бастен объяснил, почему Месси хуже Марадоны, Пеле и Кройфа
16:27
На Херсонщине местный житель подорвался на российской мине
16:23
Российская армия ударила из артиллерии по приграничью Черниговщины
16:17
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать потепления
16:08
Одесчина получила 208 генераторов от Объединенных Арабских Эмиратов
16:01
OPINION
"Прекрасную Россию будущего" будут строить зеки
15:55
Эксклюзив
Критическая точка битвы за Бахмут еще не пройдена, - офицер ВСУ Березовец
15:40
Майк Тайсон
Майк Тайсон спрогнозировал, кто станет новым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе
15:31
Ольга Стефанишина
Независимо от ситуации на фронте правительство в этом году обеспечит все социальные выплаты, - Стефанишина
15:15
В оккупированном Донецке горит металлопрокатный завод, а в Рубежном уничтожено общежитие с оккупантами, - СтратКом ВСУ
14:59
"Реал" выкупит у "Шахтера" контракт 18-летнего футболиста
14:42
Из-за морозов 8 января растет потребление энергии, установлены лимиты потребления, - Укрэнерго
14:38
Украина показала лучший за 14 лет результат на Кубке мира по санному спорту
14:37
Эксклюзив
В части Лавры, принадлежащей государству, можно проводить и совместные богослужения разных конфессий, – директор религиозного издания
14:20
Скибицкий прокомментировал удар ВСУ по Макеевке: это часть плана во избежание очередного российского наступления
14:12
В бундестаге призывают передать Украине танки Leopard
14:04
OPINION
Польша будет иметь сильнейшую армию в Европе
13:57
В ГУР назвали условия, при которых война с РФ может закончиться в 2023 году
13:50
Ночью россияне обстреляли кассетными снарядами Запорожье, повреждена критическая и гражданская инфраструктура
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV