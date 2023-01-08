Об этом сообщил президент Украины во время вечернего обращения.

"Мир снова увидел на днях, что Россия лжет даже тогда, когда сама же привлекает внимание к ситуации на фронте", - подчеркнул он.

В частности, Зеленский вспомнил об обстреле Херсона зажигательными боеприпасами сразу после Рождества, а также удары по Краматорску и другим городам Донбасса "по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о "молчании" их армии".

"Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру. Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии". Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из плена, из российской неволи являются гарантиями восстановления мира. Мы приближаем это", - добавил он.

Утром 7 января российские террористы обстреляли гуманитарную миссию ООН, которая везла помощь в прифронтовый город Орехов Запорожской области.

В ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка.

В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 прилетах в Мерефе.

8 января Владимир Зеленский заявил, что ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине, в Бахмут и Соледар будут переброшены дополнительные подразделения .

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