Обстрелы украинских городов во время "перемирия" в очередной раз продемонстрировали миру ложь РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы украинской земли во время объявленного Россией "перемирия" вновь показали миру ложь государства-агрессора
Об этом сообщил президент Украины во время вечернего обращения.
"Мир снова увидел на днях, что Россия лжет даже тогда, когда сама же привлекает внимание к ситуации на фронте", - подчеркнул он.
В частности, Зеленский вспомнил об обстреле Херсона зажигательными боеприпасами сразу после Рождества, а также удары по Краматорску и другим городам Донбасса "по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о "молчании" их армии".
"Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру. Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии". Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из плена, из российской неволи являются гарантиями восстановления мира. Мы приближаем это", - добавил он.
- Утром 7 января российские террористы обстреляли гуманитарную миссию ООН, которая везла помощь в прифронтовый город Орехов Запорожской области.
- В ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка.
- В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 прилетах в Мерефе.
- 8 января Владимир Зеленский заявил, что ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине, в Бахмут и Соледар будут переброшены дополнительные подразделения .
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