Обстрелы Сумщины: зафиксировали более 100 прилетов в день, повреждены частные дома

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне обстреляли 7 территориальных общин: Середино-Будскую, Белопольскую, Великописаревскую, Эсманскую, Зноб-Новгородскую, Глуховскую и Шалыгинскую.

Средне-будскую общину утром россияне обстреляли из минометов. Сначала 3 прилета, а потом еще 2. По Зноб-Новгородской общине произведен обстрел из стрелкового оружия: 40 одиночных выстрелов, а затем еще 120.

"Белопольская община: произошел минометный обстрел - 4 прилета, в другом направлении - еще 20 прилетов. Также по окраине одного из сел Белопольской общины осуществлен минометный обстрел - 25 прилетов. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома", - пишут в ОВА.

Эсманскую общину террористы обстреляли из ствольной артиллерии – 7 прилетов. Повреждены частное здание домохозяйства: фасад, крыша и стекла. Выбиты окна двух соседних домов.

"Великописаревская община: с вражеского БпЛА совершен сброс взрывного устройства ВОГ (1 "приход"). Глуховская община: враг бил из минометов - 10 прилетов. Шалыгинская община: 10 мин сбросили россияне на территорию общины", - говорится в отчете.

Всего зафиксировано более 100 прилетов. О жертвах в Сумской ОВО не сообщали.