Обстрелы Сумщины: за день зафиксировано 45 прилетов

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне обстреляли 3 территориальные громады: Миропольскую, Зноб-Новгородскую и Шалыгинскую.

"Зноб-Новгородская громада: ближе к обеду был произведен минометный обстрел громады – 17 прилетов, а после 14:00 – зафиксированы удары из ствольной артиллерии – 8 прилетов", - пишут в ОВА.

По Миропольской громаде россияне нанесли удары из минометов, было 14 прилетов. Шалыгинская громада: был артобстрел территории (вероятно из ствольной артиллерии) – 6 прилетов.

В общей сложности было зафиксировано 45 прилетов. Во всех случаях обошлось без последствий.