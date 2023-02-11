Обстрелы Сумщины: за день зафиксировано 45 прилетов
За день, 11 февраля, российские террористы нанесли по меньшей мере 45 ударов по территории Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли 3 территориальные громады: Миропольскую, Зноб-Новгородскую и Шалыгинскую.
"Зноб-Новгородская громада: ближе к обеду был произведен минометный обстрел громады – 17 прилетов, а после 14:00 – зафиксированы удары из ствольной артиллерии – 8 прилетов", - пишут в ОВА.
По Миропольской громаде россияне нанесли удары из минометов, было 14 прилетов. Шалыгинская громада: был артобстрел территории (вероятно из ствольной артиллерии) – 6 прилетов.
В общей сложности было зафиксировано 45 прилетов. Во всех случаях обошлось без последствий.
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