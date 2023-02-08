Обстрелы Сумщины: за день зафиксировали около 100 прилетов

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Российские террористы обстреляли Краснопольскую, Белопольскую, Эсманьскую, Новослободскую, Юнаковскую и Середино-Будскую громады. Зафиксировано 87 прилетов и 8 пулеметных очередей.

Краснопольская громада : россияне били из минометов – всего 33 прилета в течение дня.

Белопольская громада: произведен минометный обстрел по территории громады - 4 прилета, а затем еще 8.

Эсманьская громада: примерно в 13:01 совершен обстрел из стрелкового вооружения (4 пулеметные очереди, а затем еще 4).

Новослободская громада: россияне обстреливали территорию из минометов – 22 прилета.

Юнаковская громада: тоже совершен минометный обстрел – 10 прилетов.

Середино-Будская громада: зафиксирован артиллерийский (вероятно САУ) обстрел – 10 прилетов.

Во всех случаях обошлось без разрушений и жертв среди мирных жителей Сумщины.