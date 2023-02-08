Обстрелы Сумщины: за день зафиксировали около 100 прилетов
За день, 8 февраля, на территории Сумской области зафиксировано 87 прилетов в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Российские террористы обстреляли Краснопольскую, Белопольскую, Эсманьскую, Новослободскую, Юнаковскую и Середино-Будскую громады. Зафиксировано 87 прилетов и 8 пулеметных очередей.
Краснопольская громада : россияне били из минометов – всего 33 прилета в течение дня.
Белопольская громада: произведен минометный обстрел по территории громады - 4 прилета, а затем еще 8.
Эсманьская громада: примерно в 13:01 совершен обстрел из стрелкового вооружения (4 пулеметные очереди, а затем еще 4).
Новослободская громада: россияне обстреливали территорию из минометов – 22 прилета.
Юнаковская громада: тоже совершен минометный обстрел – 10 прилетов.
Середино-Будская громада: зафиксирован артиллерийский (вероятно САУ) обстрел – 10 прилетов.
Во всех случаях обошлось без разрушений и жертв среди мирных жителей Сумщины.
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