Обстрелы Сумщины: за день в регионе зафиксированы 36 прилетов
За день 25 февраля на территории Сумской области зафиксированы 36 прилетов в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли 3 территориальных громады Сумской области: Шалыгинскую, Белопольскую и Свескую.
В 11:40 россияне били из артиллерии по Шалыгинской громаде. Около 12:00 террористы использовали минометы – 10 прилетов.
Белопольская громада: после обеда россияне обстреляли из минометов три населенных пункта -14 мин враг сбросил на территорию громады.
По Свеской общине также произошел минометный обстрел. С 12:48 известно о 4 прилетах.
Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений. Было зафиксировано 36 прилетов, из которых 28 – из минометов, 8 – из артиллерии.
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