Обстрелы Сумщины: за день в области зафиксировано более 100 прилетов
За день, 28 марта, россияне обстреляли территории 4 громады Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли территории Эсманской, Белопольской, Зноб-Новгородской и Юнаковской громад. Террористы использовали гранатометы, минометы, САУ и ствольную артиллерию.
В общей сложности известно о 121 прилете. Предварительно обошлось без последствий.
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