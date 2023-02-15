Обстрелы Сумщины: в регионе за день зафиксировано 34 прилета

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне обстреляли 3 территориальных громады Сумщины: Белопольскую, Юнаковскую и Середино-Будскую.

Юношеская громада: с 10:20 произошел минометный обстрел – 4 прилета. Также было сброшено с дронов и было 2 взрывных устройства, вероятно ВОГ.

Белопольскоя громада: с территории РФ был обстрел из АГС - 28 прилетов и 6 очередей из автоматического оружия. По территории Середино-Будской громады россияне ударили из минометов – 2 прилета.

В общей сложности зафиксировано около 34 прилетов. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.