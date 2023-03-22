Обстрелы Сумщины: российский беспилотник сбросил взрывчатку на Краснопольскую общину
В среду, 22 марта, российские террористы использовали беспилотник для атаки на Сумскую область
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение дня россияне обстреляли 4 общины: Краснопольскую, Юнаковскую, Белопольскую и Эсманскую.
На Краснопольскую общину террористы сбросили с БПЛА взрывное устройство типа ВОГ. Для обстрелов других общин россияне использовали минометы.
Обошлось без потерь и разрушений среди мирного населения области.
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