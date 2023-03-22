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Обстрелы Сумщины: российский беспилотник сбросил взрывчатку на Краснопольскую общину

22 мартa, 2023 среда
21:44
война с Россией

В среду, 22 марта, российские террористы использовали беспилотник для атаки на Сумскую область

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне обстреляли 4 общины: Краснопольскую, Юнаковскую, Белопольскую и Эсманскую.

На Краснопольскую общину террористы сбросили с БПЛА взрывное устройство типа ВОГ. Для обстрелов других общин россияне использовали минометы.

Обошлось без потерь и разрушений среди мирного населения области.

Украина
Россия
Сумщина
Военные новости
воєнні злочини Росії
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