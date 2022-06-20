Об этом информирует глава Сумской области Дмитрий Живицкий.

Отмечается, что в полдень 20 июня российские БПЛА сбросили 4 взрывчатки на территорию Юнаковской громады. Кроме того, сообщается о трех минометных обстрелах. В результате вражеского огня погиб мужчина, еще один человек ранен.



Также Живицкий сообщает, что с 18 часов оккупанты начали обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской ТГ. Россияне били из ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам. Всего зафиксировано 28 "прилетов". Пострадавших и разрушений нет.



Также около 18:30 было 23 минометных обстрела со стороны РФ по Белопольской ТГ. Жертв и разрушений удалось избежать.



А после 19 часов захватчики накрыли огнем Великописаревскую громаду, зафиксировано 32 минометных выстрела. Жертв и разрушений нет.



Кроме того, с 19:30 снова был огонь по Зноб-Новгородской громаде. Зафиксировали 7 "прилетов" из миномета.



Жертв и разрушений нет.

Российские оккупанты весь день вели обстрелы населенных пунктов Днепропетровской области

Напомним, 20 июня Россия нанесла массированный ракетный удар по Югу Украины: выпущено 14 ракет

В Харькове усилились вражеские обстрелы, мэр призывает жителей не игнорировать сирены

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb