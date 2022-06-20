Обстрелы Сумщины: оккупанты били по населенным пунктам области, один мужчина погиб
Российские войска накрыли огнем населенные пункты Середино-Будской и Зноб-Новгородской ТГ. Под обстрел попали также Белопольская и Великописаревская ТГ
Об этом информирует глава Сумской области Дмитрий Живицкий.
Отмечается, что в полдень 20 июня российские БПЛА сбросили 4 взрывчатки на территорию Юнаковской громады. Кроме того, сообщается о трех минометных обстрелах. В результате вражеского огня погиб мужчина, еще один человек ранен.
Также Живицкий сообщает, что с 18 часов оккупанты начали обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской ТГ. Россияне били из ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам. Всего зафиксировано 28 "прилетов". Пострадавших и разрушений нет.
Также около 18:30 было 23 минометных обстрела со стороны РФ по Белопольской ТГ. Жертв и разрушений удалось избежать.
А после 19 часов захватчики накрыли огнем Великописаревскую громаду, зафиксировано 32 минометных выстрела. Жертв и разрушений нет.
Кроме того, с 19:30 снова был огонь по Зноб-Новгородской громаде. Зафиксировали 7 "прилетов" из миномета.
Жертв и разрушений нет.
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