Обстрелы Сумщины: 23 марта в области зафиксировано 68 прилетов

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение 23 марта россияне обстреляли территории Новослободской, Белопольской, Великописаревской и Глуховской громад.

По Новослободской громаде россияне били из минометов – 2 прилета. Минометы (6 мин) и РСЗО (10 прилетов) террористы использовали для обстрела Великописаревской громады.

Белопольскою громаду враг обстреливал из гранатометов: АГС – 29 выстрелов и СПГ – 16 выстрелов. Глуховская громада: российские армейцы совершили обстрел из ствольной артиллерии – 5 прилетов.

В общей сложности зафиксировано 68 прилетов. Обошлось без потерь и разрушений среди мирного населения области.