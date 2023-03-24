Обстрелы Сумщины: 23 марта в области зафиксировано 68 прилетов
За день, 23 марта, в Сумской области зафиксировано 68 прилетов в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение 23 марта россияне обстреляли территории Новослободской, Белопольской, Великописаревской и Глуховской громад.
По Новослободской громаде россияне били из минометов – 2 прилета. Минометы (6 мин) и РСЗО (10 прилетов) террористы использовали для обстрела Великописаревской громады.
Белопольскою громаду враг обстреливал из гранатометов: АГС – 29 выстрелов и СПГ – 16 выстрелов. Глуховская громада: российские армейцы совершили обстрел из ствольной артиллерии – 5 прилетов.
В общей сложности зафиксировано 68 прилетов. Обошлось без потерь и разрушений среди мирного населения области.
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