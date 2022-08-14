Обстрелы россиянами ЗАЭС повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции, - Энергоатом

Об этом сообщает Энергоатом.

"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен", - пишут в Энергоатоме.

Также там отмечают, что во время обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Обстреливали также пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ (сухого хранилища отработанного ядерного топлива, – ред.) ЗАЭС.

"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", - отмечают в Энергоатоме.

В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию покинуть ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", - призывают в Энергоатоме.

Напомним, взрыв на Запорожской атомной электростанции может покрыть весь европейский континент радиоактивными элементами

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