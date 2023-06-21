Об этом говорится в отчете ООН.

"Заурядное украинское домохозяйство в целом должно было выдержать пять недель без электричества с 10 октября по конец декабря 2022 года, по оценкам на основе данных Укрэнерго", - говорится в отчете.

При этом в организации считают, что способность к производству электроэнергии сократилась на 61 процент за год. 6 энергоблоков из 75 были уничтожены, 16 повреждены, один находится под временным контролем РФ, а 22 не работали из-за материально-технических проблем со снабжением газа или угля.

Кроме того, летняя ремонтная компания энергоблоков может повлечь за собой дефицит мощности в энергосистеме, предположили в ООН.

"Если несколько атомных электростанций, блоки станции (АЭС) не работают, у энергосистемы может возникнуть дефицит энергии", - считают эксперты.