"Обстрелы продолжаются, паника снижается, дух боевой": член ТрО Харькова Валентин Дебелый о ситуации в городе
Дебелый подчеркнул, что атмосфера в Харькове: один за всех, все за одного
"Все диверсионно-разведывательные группы, пытавшиеся зайти в Харьков, были сразу же уничтожены. Теперь они не повторяют таких ошибок", – сказал он в эфире Espreso.TV.
Дебелый добавил, что Харьков уже покинули около 600 тыс. человек, эвакуация происходит безопасно: "В основном выезжает молодежь, пенсионеры же остаются - собственно для них проводится основная гуманитарная помощь: где-то нужно подвезти лекарства, где-то еду. К слову, у пенсионеров тоже боевой дух. Они приходят к ребятам на блокпосты, приносят консервы, мы отдаем назад (смеется). Волонтеры со всем справляются".
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Дебелый добавил: "Уже весь мир, каждый украинец поняли, что Россия на геополитической арене - это "гопник". Им верить нельзя, а договоренности с ними не стоят листа, на котором подписаны. Мы соревнуемся с абсолютным злом".
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