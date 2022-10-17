Обстрелы подстанций: в Энергоатоме объяснили новую тактику российского ядерного шантажа

Об этом сообщает Энергоатом.

Там отметили, что за последние дни российские захватчики, обстреливая территорию всей Украины, умышленно целились в подстанции, соединенные высоковольтными линиями связи с украинскими атомными электростанциями.

"Хотя эти подстанции расположены довольно далеко (160–200 км) от украинских атомных станций, однако в результате их повреждения происходит отключение линий связи, через которые передается электроэнергия с АЭС в энергосистему Украины. И в случае прекращения работы этих линий связи энергоблоки АЭС аварийно отключаются, поэтому станции оказываются в режиме блэкаута с включением дизель-генераторов. Сегодня после обстрела подстанции в Днепропетровской области и отключения единственной работающей линии 750 кВ именно так уже в четвертый раз произошло на ЗАЭС.Также произошли сбои в работе другой линии 750 кВ АЭС. На станции почувствовали ее отключение, но, к счастью, оно не имело негативных для АЭС последствий", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме добавляют, что, очевидно, рашистские ядерные террористы серьезно рассматривают такой сценарий ядерного шантажа для нанесения украинским атомным станциям еще большего вреда с непредсказуемыми последствиями. Реализация подобного сценария подтверждается также действиями оккупантов на Запорожской АЭС.

"В последние дни захватчики начали активно подвозить дизельное топливо на станцию, готовясь к ее длительной работе в режиме блэкаута, который может стать следствием выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающей связь ЗАЭС с отечественной энергосистемой. Поэтому создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС хотя и является важным шагом с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, однако его будет недостаточно в условиях постоянных обстрелов подстанций и линий электропередачи, дистанционно связанных с атомными станциями", - отмечают в Энергоатоме и добавляют, что нужно немедленно останавливать агрессора, чтобы он не имел возможности воплотить свои преступные планы.

Напомним, из-за обстрела россиян на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с электросетью

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