Обстрелы по Львову абсолютно бессмысленны. Там, где били, не было никакого украинского вооружения, — Княжицкий
Нардеп Николай Княжицкий заметил, что оккупанты либо пользуются устаревшими картами, либо берут снимки со спутника, ведь попадание во Львов абсолютно бессмысленно
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Княжицкий добавил: "Я видел во Львове автомобили, которые только везли гуманитарную помощь и были повреждены. Возможно, оккупанты думали, что там везут другое. У врага нет точной информации. Хотя в некоторых городах есть коллаборанты, которые предоставляют информацию оккупантам. Например, в одном из украинских городов попали по пути, где было украинское вооружение. В то же время во Львове ничего такого не было – поэтому обстрелы бессмысленны.
- Напомним, что 18 апреля утром по Львову был нанесен несколько ракетных ударов, повреждена гражданская инфраструктура.
- Позже стало известно, что во Львове несколько российских ракет попали. рядом с железнодорожными объектами ситуация на вокзале контролируемая.
- В результате ракетных ударов по Львову 6 человек погибли, известно об 11 раненых, среди которых есть ребенок
- В движении общественного транспорта Львова из-за ракетных ударов, нанесенных российскими оккупантами произошли изменения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espres otb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное