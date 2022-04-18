Обстрелы по Львову абсолютно бессмысленны. Там, где били, не было никакого украинского вооружения, — Княжицкий

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Княжицкий добавил: "Я видел во Львове автомобили, которые только везли гуманитарную помощь и были повреждены. Возможно, оккупанты думали, что там везут другое. У врага нет точной информации. Хотя в некоторых городах есть коллаборанты, которые предоставляют информацию оккупантам. Например, в одном из украинских городов попали по пути, где было украинское вооружение. В то же время во Львове ничего такого не было – поэтому обстрелы бессмысленны.

Напомним, что 18 апреля утром по Львову был нанесен несколько ракетных ударов, повреждена гражданская инфраструктура.

несколько ракетных ударов, повреждена гражданская инфраструктура. Позже стало известно, что во Львове несколько российских ракет попали. рядом с железнодорожными объектами ситуация на вокзале контролируемая.

рядом с железнодорожными объектами ситуация на вокзале контролируемая. В результате ракетных ударов по Львову 6 человек погибли, известно об 11 раненых, среди которых есть ребенок

известно об 11 раненых, среди которых есть ребенок В движении общественного транспорта Львова из-за ракетных ударов, нанесенных российскими оккупантами произошли изменения.



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