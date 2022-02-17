Обстрелы оккупантами Луганщины: во Врубовке повреждены частный дом и школа, дети и персонал скрылись в подвале, - журналист

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Еспресо.TV.



Приблизительно в 10:25 17 февраля от Попаснянского ВГА Северодонецкого района Луганской области поступила информация об обстреле Врубовки со стороны временно оккупированной территории. В результате действий оккупантов были повреждены окна школы, где на тот момент было 30 учеников и 14 работников.



По состоянию на 11:10 восемь детей и двое сотрудников учебного заведения скрылись в подвале. Остальных учеников забрали родители.



В результате обстрела также поврежден газопровод во Врубовке. Без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Кроме того, оккупанты попали в частный дом по адресу ул. Центральная, 4. Информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую , в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей подверглись контузиям.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты под Донецком обстреливают из тяжелой артиллерии силы ООС.

Утром 17 февраля близ города Счастья на Луганщине вблизи был произведен артиллерийский обстрел .

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