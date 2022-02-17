Обстрелы оккупантами Луганщины: во Врубовке повреждены частный дом и школа, дети и персонал скрылись в подвале, - журналист
17 февраля во Врубовке Луганской области российские оккупанты обстрелами повредили школу, в которой находились 44 человека
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Еспресо.TV.
Приблизительно в 10:25 17 февраля от Попаснянского ВГА Северодонецкого района Луганской области поступила информация об обстреле Врубовки со стороны временно оккупированной территории. В результате действий оккупантов были повреждены окна школы, где на тот момент было 30 учеников и 14 работников.
По состоянию на 11:10 восемь детей и двое сотрудников учебного заведения скрылись в подвале. Остальных учеников забрали родители.
В результате обстрела также поврежден газопровод во Врубовке. Без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Кроме того, оккупанты попали в частный дом по адресу ул. Центральная, 4. Информации о пострадавших нет.
- Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую , в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей подверглись контузиям.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты под Донецком обстреливают из тяжелой артиллерии силы ООС.
- Утром 17 февраля близ города Счастья на Луганщине вблизи был произведен артиллерийский обстрел .
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