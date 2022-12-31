Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.

"Предновогодняя ночь была неспокойной на Никопольщине", - написал Валентин Резниченко.

Он отметил, что в ночь на 31 декабря россияне трижды наносили огненное поражение из тяжелой артиллерии, под атакой оказались Мировская и Марганецкая громады.

Глава ОВА добавил, что на громады направили около двух десятков снарядов. Однако, по его данным, люди не пострадали.

Напомним, Генеральный штаб отчитывался, что в течение 30 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 29 авиационных ударов, также совершили 80 обстрелов с РСЗО.

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