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Обстрелы Никопольщины: в новогоднюю ночь оккупанты атаковали жилые кварталы, есть раненый

1 января, 2023 воскресенье
08:00
война с Россией

В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В новогоднюю ночь оккупанты атаковали две громады Днепропетровщины: Никопольскую и Червоногригорьевскую.

"Вражеские "грады" и тяжелая артиллерия умышленно били по жилым кварталам именно в праздничные часы", - подчеркнул Валентин Резниченко.

По данным главы ОВА, в город Никополь прилетело как минимум 20 снарядов: один из них вызвал пожар в девятиэтажном доме. Так, 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз, ее госпитализировали, а утром выписали.

"В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома. Побиты больница, банк, две аптеки, гостиница, магазины и линия электропередачи", - отметил глава Днепропетровской ОВА.

Он добавил, что ночью бойцы воздушного командования "Восток" сбили летевший иранский БПЛА "Шахед", чтобы атаковать область.

  • Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг совершил 31 ракетный и 12 авиационных ударов.
  • В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.

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Днепропетровщина
Никополь
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