Обстрелы Никопольщины: в новогоднюю ночь оккупанты атаковали жилые кварталы, есть раненый
В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В новогоднюю ночь оккупанты атаковали две громады Днепропетровщины: Никопольскую и Червоногригорьевскую.
"Вражеские "грады" и тяжелая артиллерия умышленно били по жилым кварталам именно в праздничные часы", - подчеркнул Валентин Резниченко.
По данным главы ОВА, в город Никополь прилетело как минимум 20 снарядов: один из них вызвал пожар в девятиэтажном доме. Так, 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз, ее госпитализировали, а утром выписали.
"В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома. Побиты больница, банк, две аптеки, гостиница, магазины и линия электропередачи", - отметил глава Днепропетровской ОВА.
Он добавил, что ночью бойцы воздушного командования "Восток" сбили летевший иранский БПЛА "Шахед", чтобы атаковать область.
- Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг совершил 31 ракетный и 12 авиационных ударов.
- В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 41.52Продажа 42.68
- Актуальное
- Важное