Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что в ночь на 21 декабря россияне 6 раз обстреляли Никопольщину из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Под вражеским огнем оказались Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.

Отмечается, что в Червоногригорьевской и Марганецкой громадах поражено ориентировочно 10 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередачи.

Из-за атаки войск РФ в частном подворье начался пожар: по состоянию на утро 21 декабря он был ликвидирован.

Напомним, поздно вечером 20 декабря российские войска обстреляли артиллерией Курахово в Донецкой области: есть раненые, поврежденные дома и автомобили.

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