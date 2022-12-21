Обстрелы Никопольщины: оккупанты поразили около десяти домов, газопровод и линии электропередачи
В ночь на 21 декабря оккупанты снова обстреляли Никопольский район: войска РФ били из "градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Отмечается, что в ночь на 21 декабря россияне 6 раз обстреляли Никопольщину из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Под вражеским огнем оказались Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.
Отмечается, что в Червоногригорьевской и Марганецкой громадах поражено ориентировочно 10 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередачи.
Из-за атаки войск РФ в частном подворье начался пожар: по состоянию на утро 21 декабря он был ликвидирован.
- Напомним, поздно вечером 20 декабря российские войска обстреляли артиллерией Курахово в Донецкой области: есть раненые, поврежденные дома и автомобили.
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