Обстрелы Никопольщины: оккупанты 5 раз били по району из тяжелой артиллерии
За сутки 17 декабря войска РФ поразили 3 общины Никопольского района, от артобстрелов изуродованы частные дома и гимназия
Об этом 18 декабря 2022 года отчитывался глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Отмечается, что за сутки 17 декабря россияне совершили 5 обстрелов Никопольщины из тяжелой артиллерии. Под поражением оказались три общины: Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.
В Никополе получил ранение 59-летний мужчина, под огнем оказались городские частные дома, хозяйственные постройки и гимназия.
"В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди не пострадали", - добавил Валентин Резниченко.
- Напомним, по данным Генштаба ВСУ, угроза авиационных и ракетных ударов РФ сохраняется: 17 декабря оккупанты совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО по территории Украины
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