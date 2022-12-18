Обстрелы Никопольщины: оккупанты 5 раз били по району из тяжелой артиллерии

Об этом 18 декабря 2022 года отчитывался глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что за сутки 17 декабря россияне совершили 5 обстрелов Никопольщины из тяжелой артиллерии. Под поражением оказались три общины: Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.

В Никополе получил ранение 59-летний мужчина, под огнем оказались городские частные дома, хозяйственные постройки и гимназия.

"В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди не пострадали", - добавил Валентин Резниченко.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, угроза авиационных и ракетных ударов РФ сохраняется: 17 декабря оккупанты совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО по территории Украины

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