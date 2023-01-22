Обстрелы Никопольщины: ночью россияне трижды били по району из тяжелой артиллерии, поражена гражданская инфраструктура
В ночь на 22 января россияне обстреливали Днепропетровщину: по Марганецкому обществу выпустили более 30 снарядов тяжелой артиллерии, под огнем оказалась гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Ночью россияне трижды били по Никопольщине: более 30 снарядов выпущено по Марганецкой общине. Отмечается, что люди невредимы.
"Больше всего досталось самому Марганцу. Там изуродованы лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание", - сообщил Валентин Резниченко.
Также под поражением оказалось село рядом: там повреждены линии электропередачи, более 500 квартир и домов остались без энергоснабжения.
Глава ОВА добавил, что в других городах и селах общины последствия ночной атаки еще выясняются.
- Напомним, за день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области: осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома.
- В субботу, 21 января, захватчики обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, одно из предприятий потерпело разрушения.
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