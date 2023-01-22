Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ночью россияне трижды били по Никопольщине: более 30 снарядов выпущено по Марганецкой общине. Отмечается, что люди невредимы.

"Больше всего досталось самому Марганцу. Там изуродованы лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание", - сообщил Валентин Резниченко.

Также под поражением оказалось село рядом: там повреждены линии электропередачи, более 500 квартир и домов остались без энергоснабжения.

Глава ОВА добавил, что в других городах и селах общины последствия ночной атаки еще выясняются.

Напомним, за день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области: осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома.

В субботу, 21 января, захватчики обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, одно из предприятий потерпело разрушения.

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