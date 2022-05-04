Обстрелы Николаевщины: за сутки ранены 11 человек

Об этом заявила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме.



"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила она.



По состоянию на утро 4 мая в больницах Николаевской области находится 137 человек, пострадавших от российских атак.

ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb