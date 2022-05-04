Обстрелы Николаевщины: за сутки ранены 11 человек
В результате российских обстрелов Николаевщины 3 мая 11 человек получили ранения, в больницах области находится 137 пострадавших от атак оккупантов
Об этом заявила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме.
"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила она.
По состоянию на утро 4 мая в больницах Николаевской области находится 137 человек, пострадавших от российских атак.
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