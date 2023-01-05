Обстрелы Николаевщины: 4 января враг бил по двум громадам
За сутки 4 января захватчики нанесли удары по двум громадам Николаевского района, люди не пострадали
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По данным главы ОВА, 4 января враг дважды атаковал Очаковскую громаду Николаевского района, в 10:49 и 14:57. Россияне ударили по береговой полосе, местные жители не пострадали.
В 18:35 в тот же день под обстрелами оккупантов оказались два населенных пункта Куцурубской громады: захватчики попали по открытым территориям. Как пишет Виталий Ким, люди невредимы.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - утверждает руководитель ОВА.
- Напомним, 4 января Россия нанесла 3 ракетных и 13 авиационных ударов по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области, Никополя на Днепропетровщине и Херсона.
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