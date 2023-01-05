Обстрелы Николаевщины: 4 января враг бил по двум громадам

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По данным главы ОВА, 4 января враг дважды атаковал Очаковскую громаду Николаевского района, в 10:49 и 14:57. Россияне ударили по береговой полосе, местные жители не пострадали.

В 18:35 в тот же день под обстрелами оккупантов оказались два населенных пункта Куцурубской громады: захватчики попали по открытым территориям. Как пишет Виталий Ким, люди невредимы.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - утверждает руководитель ОВА.

Напомним, 4 января Россия нанесла 3 ракетных и 13 авиационных ударов по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области, Никополя на Днепропетровщине и Херсона.

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