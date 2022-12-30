Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграммах.

В течение суток 29 декабря военные РФ обстреливали Николаевский район.

Отмечается, что в 09.30 ракетный удар разрушил складское помещение частного предприятия. Это произошло в Коблевской общине, люди не пострадали.

В течение дня, в 10:13, 10:27 и 14:00, оккупанты били из артиллерии по акватории и портовой зоне Очаковской общины, люди не пострадали.

Тогда же, в 14:30 и 14:40 произошел ракетный обстрел Воскресенской общины. Там россияне попали в объект инфраструктуры и жилых домов.

Напомним, 29 декабря произошла очередная массовая атака Россиян по территории Украины. На территориях Киевской, Донецкой, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в столице работала противовоздушная оборона.

В тот день Виталий Ким писал о сбитии пяти снарядов над Николаевщиной.

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