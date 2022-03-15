"Обстрелы Николаева продолжаются, однако оккупанты постепенно отступают", - депутат Николаевского облсовета о ситуации в городе и области
Виктория Москаленко отметила, что обстрелы продолжаются в нескольких районах Николаева
"Есть и приятные новости, российские войска отступают поближе к границе с Херсонской областью", – добавила она в эфире Espreso.TV.
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Также Москаленко подчеркнула, что с некоторыми николаевскими чиновниками пропала связь: "Уже 4 суток не выходит на связь председатель Шевченковской ОТГ на Николаевщине Олег Пилипенко, также двое суток не могут найти старосту села Зеленый Гай Николая Струтинского. Главным образом стараемся эвакуировать людей из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия". Также депутат добавила, что сегодня в эти населенные пункты будут развозить гуманитарную помощь.
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"Проблемы есть с поставкой инсулина и других лекарств, которые необходимы для людей с заболеванием щитовидной железы", – сказала она.
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Москаленко отметила, что российские солдаты в оккупированных населенных пунктах пытаются приобрести продукты за российские рубли: "Думаю, если они их не купят, то могут пойти по людям. Оккупанты сказали людям, если они не будут выходить из домов и поднимать шум, то все будет хорошо. Но, конечно же, люди не молчат, с голыми руками выходят и говорят все, что о них думают".
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