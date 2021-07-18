Обстрелы на фронте: вчера - 13, сегодня - уже 1

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке, на которую ссылается Еспресо.TV .



Места вражеских обстрелов:



Чермалык - противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия,



Водяное - оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,



Широкино, Павлополь - российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра,



Старогнатовка - вооруженные формирования Российской Федерации применяли артиллерию калибра 122 мм,



Пески - враг трижды обстреливал позиции ВС из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,



Читайте также: 10 очень своевременных теперь мыслей Степана Бандеры



Новозвановка - российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



"В результате вражеских обстрелов 2 военных из состава Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - отмечает пресс-служба ООС.



На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.



Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".



По состоянию на 7:00 утра, 18 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.



Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.



С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb