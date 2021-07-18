Обстрелы на фронте: вчера - 13, сегодня - уже 1
За прошедшие сутки, 17 июля 2021 года, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке, на которую ссылается Еспресо.TV .
Места вражеских обстрелов:
Чермалык - противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия,
Водяное - оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
Широкино, Павлополь - российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра,
Старогнатовка - вооруженные формирования Российской Федерации применяли артиллерию калибра 122 мм,
Пески - враг трижды обстреливал позиции ВС из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
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Новозвановка - российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"В результате вражеских обстрелов 2 военных из состава Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - отмечает пресс-служба ООС.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
По состоянию на 7:00 утра, 18 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.
С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
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