Обстрелы Луганщины оккупантами: жителей Счастья призывают не выходить на улицу, обнародован перечень бомбоубежищ
Утром 17 февраля в Луганской области возле города Счастье был произведен артиллерийский обстрел
Об этом сообщает пресс-служба объединенного территориального общества города Счастье в Facebook.
"Вблизи города Счастья утром 17.02.2022 совершен артобстрел. Обстреляли поселок Старый Айдар и Лобачево. Большая вероятность повторения обстрелов", - говорится в сообщении.
Местные власти напомнили жителям Счастья, где находятся бомбоубежища:
- ул. Каштановая, дом 3;
- ул. Каштановая, дом 6;
- ул. Каштановая, дом 10;
- ул. Республиканская, дом 1;
- ул. Республиканская, дом 4;
- ул. Республиканская, дом 8;
- ул. Республиканская, дом 14;
- ул. Республиканская, дом 21;
- ул. Республиканская, дом 26;
- ул. Республиканская, дом 28;
- ул. Республиканская, дом 31;
- ул. Донецкая, дом 22;
- ул. Центральная, дом 4;
- ул. Центральная, дом 7;
- ул. Центральная, дом 12;
- ул. Центральная, дом 14;
- ул. Центральная, дом 16;
- пл. Мира, дом 8;
- пл. Мира, дом 9.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.11
Покупка 28.11Продажа 28.45
-
EUR
Покупка 31.88Продажа 32.37
- Актуальное
- Важное