Обстрелы Херсонщины: за сутки РФ повредила дома и предприятие, есть погибший и 10 раненых
В течение суток 3 марта российская армия гатила по Херсонщине: повреждены многоквартирные дома и предприятие, есть погибший, десять человек получили ранения
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 69 раз обстреляли территории области. По мирным населенным пунктам Херсонщины выпущено более 460 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - сообщили в пресс-службе.
Так, оккупанты четыре раза обстреляли Херсон: в городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие.
От российских атак погиб гражданский житель, еще 10 человек получили ранения.
- Напомним, количество людей, погибших в результате ракетного удара ночью против 2 марта по жилому дому в Запорожье, возросло до десяти.
- Ночью 4 марта россияне атаковали Марганецкую общину на Днепропетровщине, утром – Никополь: повреждены 4 дома, линия электропередачи и предприятие.
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