Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 69 раз обстреляли территории области. По мирным населенным пунктам Херсонщины выпущено более 460 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - сообщили в пресс-службе.

Так, оккупанты четыре раза обстреляли Херсон: в городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие.

От российских атак погиб гражданский житель, еще 10 человек получили ранения.