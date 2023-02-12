Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар", - утвердили в пресс-службе.

Областной центр оккупанты атаковали 11 раз: больше всего россияне били по жилому микрорайону "Остров", там повреждены дома мирных жителей.

В результате атаки один человек получил ранения.