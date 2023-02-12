Обстрелы Херсонщины: россияне больше всего били по микрорайону "Остров" в областном центре
11 февраля захватчики 49 раз обстреляли Херсонскую область, оккупанты 11 раз били по Херсону: больше всего пострадал микрорайон "Остров"
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар", - утвердили в пресс-службе.
Областной центр оккупанты атаковали 11 раз: больше всего россияне били по жилому микрорайону "Остров", там повреждены дома мирных жителей.
В результате атаки один человек получил ранения.
- Напомним, вечером 11 февраля россияне обстреляли Харьков из ракет С-300, поврежден инфраструктурный объект, мужчина получил ранения.
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