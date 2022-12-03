Обстрелы Херсонщины: оккупанты 28 раз попали по области

Об этом информировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 28 раз обстреляли территорию Херсонщины. Под вражеским огнем снова оказались мирные населенные пункты области", - отчитывался Ярослав Янушевич.

Враг бил по жилым кварталам Херсона, разрушения потерпела гражданская инфраструктура, в том числе местный онкологический диспансер. Известно, что в результате обстрелов один человек получил ранения.

Напомним, ранее глава ОВА сообщал об отключении света в Херсоне: враг обстрелял электросети.

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