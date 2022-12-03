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Обстрелы Херсонщины: оккупанты 28 раз попали по области

3 декабря, 2022 суббота
11:40
война с Россией

Войска РФ за сутки 2 декабря 28 раз обстреляли Херсонскую область, известно об одном раненом человеке

Об этом информировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 28 раз обстреляли территорию Херсонщины. Под вражеским огнем снова оказались мирные населенные пункты области", - отчитывался Ярослав Янушевич.

Враг бил по жилым кварталам Херсона, разрушения потерпела гражданская инфраструктура, в том числе местный онкологический диспансер. Известно, что в результате обстрелов один человек получил ранения.

  • Напомним, ранее глава ОВА сообщал об отключении света в Херсоне: враг обстрелял электросети.

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