Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация на правом берегу Днепра напряженная. Враг, к сожалению, достает до этой территории ствольной артиллерией. Именно поэтому комендатура Херсона советует покинуть город и пока не возвращаться на освобожденную территорию", - рассказал Плетенчук.

Пресс-офицер также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Херсоне остается сложной.

"Гуманитарная ситуация в городе достаточно сложная. До сих пор в Херсоне отсутствует электроэнергия. Также отсутствует отопление и водоснабжение. Гуманитарная помощь ежедневно завозится в Херсон. Однако россияне начинают повторять свою тактику обстрела города подобно Николаеву. Соответственно обстрелы города Херсон ежедневно учащаются. И это является главной проблемой", – добавил он.

21 ноября российские оккупанты попали в квартиру в недавно освобожденном Херсоне.