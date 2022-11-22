Обстрелы Херсона все больше напоминают удары по Николаеву, - пресс-офицер комендатуры обороны города Плетенчук
Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне часто обстреливают город из ствольной артиллерии
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Ситуация на правом берегу Днепра напряженная. Враг, к сожалению, достает до этой территории ствольной артиллерией. Именно поэтому комендатура Херсона советует покинуть город и пока не возвращаться на освобожденную территорию", - рассказал Плетенчук.
Пресс-офицер также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Херсоне остается сложной.
"Гуманитарная ситуация в городе достаточно сложная. До сих пор в Херсоне отсутствует электроэнергия. Также отсутствует отопление и водоснабжение. Гуманитарная помощь ежедневно завозится в Херсон. Однако россияне начинают повторять свою тактику обстрела города подобно Николаеву. Соответственно обстрелы города Херсон ежедневно учащаются. И это является главной проблемой", – добавил он.
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