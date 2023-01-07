Обстрелы Херсона: в течение суток 6 января россияне 39 раз ударили по области

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

По данным главы ОВА, в течение суток 6 января россияне 39 раз совершили обстрелы Херсонской области, враг гатив по мирным городам и селам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Херсон оказался под вражеской атакой 9 раз: поражены жилые кварталы.

"Снаряды попали в частные и многоквартирные дома на территорию и в здании подразделения пожарно-спасательной части", – написал Ярослав Янушевич.

Как сообщил глава Херсонской ОВА, в минувший день от российской вооруженной агрессии погиб спасатель, семь жителей области получили ранения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине. Эспрессо проинформировало , как на это отреагировали в Украине.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что российские войска не прекращали вести огонь, несмотря на объявленное ими "рождественское перемирие".

В течение суток 6 января от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли двое мирных жителей, еще семеро получили ранения.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, в пятницу, 6 января, российские террористы нанесли 2 удара по территории Сумской области.

Подробнее об обстреле Херсонской пожарной части 6 января можно прочитать по ссылке .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb