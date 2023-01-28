Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме.

В течение суток 27 января россияне продолжили обстреливать приграничья, под огнем оказались Харьковский, Купянский и Чугуевский районы. В частности, поражены населенные пункты Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие.

"В с. Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея. В с. Глубокое Харьковского района поврежден частный дом", - написал глава ОВА.

Также в селе Петропавловка из-за атаки РФ получил ранение гражданский мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, за сутки 28 января россияне нанесли 10 ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины, а также совершили 81 обстрел из РСЗО.

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