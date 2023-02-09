Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В сутки 8 февраля российская армия обстреляла приграничные районы Харьковщины: Купянский, Чугуевский и Харьковский. Под огнем оказались по меньшей мере 23 населенных пункта, а вблизи Котляровки и Табаевки оккупанты применили боевую авиацию.

Из-за обстрелов Чугуевского района 5 гражданских граждан получили ранения и были госпитализированы, среди них есть ребенок.

"В Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС. В пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела погибли 2 человека. В Купянске обстрелами повреждены частные жилые дома", - написал председатель ОВА.