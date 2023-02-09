Обстрелы Харьковщины: за сутки РФ била по 3 районам области, есть раненые
В течение 8 февраля россияне нанесли огневое поражение Чугуевскому, Купянскому и Харьковскому районам Харьковской области: под атакой оказались как минимум 23 населенных пункта
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В сутки 8 февраля российская армия обстреляла приграничные районы Харьковщины: Купянский, Чугуевский и Харьковский. Под огнем оказались по меньшей мере 23 населенных пункта, а вблизи Котляровки и Табаевки оккупанты применили боевую авиацию.
Из-за обстрелов Чугуевского района 5 гражданских граждан получили ранения и были госпитализированы, среди них есть ребенок.
"В Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС. В пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела погибли 2 человека. В Купянске обстрелами повреждены частные жилые дома", - написал председатель ОВА.
- Поздно вечером 7 февраля кафиры нанесли удары по Харькову и области, попав в промышленный объект и Центральный парк.
- На следующий день захватчики ударили по Волчанску на Харьковщине: россияне попали в больницу, в результате артобстрела погибла пожилая женщина, ранение получила девушка-подросток, она госпитализирована.
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